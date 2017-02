Osorio Chong llama a AMLO a no lucrar políticamente

Ciudad de México.- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, llamó al líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador a no lucrar políticamente con la lucha contra el narcotráfico.



Respondiendo a las declaraciones del líder de MORENA, en el sentido de que entre los delincuentes abatidos en Tepic en días pasados, entre quienes se encontraba el llamado 'H2', había personas que se dedicaban al narcotráfico por falta de oportunidades, Osorio Chong descalificó ese dicho.





El funcionario detalló que “quien afirme, como lo hizo, que estas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha afectado a muchísimas familias. No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento, son criminales, presuntos criminales, que llevaban ya varios años siendo buscados por la autoridad"





Así, Osorio Chong reiteró que esas personas que combatía el ejército son criminales de alta peligrosidad que portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.





Por ello dijo que no caben los oportunismos políticos en un tema tan importante como es el de la inseguridad. Y señaló que basta recordar los índices delictivos de la ciudad que gobernaba el líder de MORENA en el periodo que él la gobernó.





En tanto, el titular de la Segob refirió que "yo lo que les diría es que no debemos permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción, son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras fuerzas armadas por su acción patriótica ni para debilitar su función, Ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad, es con acción, es con trabajo”.