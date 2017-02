Diputados piden homologar precio de gasolina de frontera norte de México con EUA

Ciudad de México.- Por mayoría la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que pide al presidente de la República, bajar el precio de la gasolina en los estados de la frontera norte del país, a fin de que los combustibles cuesten lo mismo que en las ciudades fronterizas de Estados Unidos.



Buscar evitar más daños en la economía de esa región del país y hacer frente a la competencia que se tiene con la Unión Americana, donde el combustible se vende más barato.





Para ello, exhortaron al ejecutivo federal a modificar el artículo segundo del decreto sobre el estímulo fiscal que se otorga al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles, con el fin de que el incentivo se aplique de manera directa al precio en el que se vende a las gasolineras y de esta forma los ciudadanos de la zona fronteriza obtengan el combustible a menor precio.





Además piden aumentar el monto del estimulo fiscal para que los precios de la gasolinas se homologuen a los que tienen las ciudades fronterizas de Estados Unidos.





Esto "ha generado que los ciudadanos que viven en la frontera de México prefieran adquirir la gasolina en Estados Unidos, porque al no estarse aplicando el subsidio la gasolina resulta 35 por ciento o hasta 40 por ciento más cara, generando así pérdidas económicas importantes en la economía local, pérdidas de empleo y esto no sucedía con la homologación", señalo la diputada Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yahleel Abdala Carmona.





A pesar de que el punto de acuerdo fue avalado por la mayoría, la oposición pidió ir mas allá.





Leticia Amparano, diputada Partido Acción Nacional (PAN) planteó que "es un hecho que con los aumentos desproporcionados a las gasolinas, la frontera ha perdido competitividad económica frente a nuestra contraparte estadounidense, y más los empresarios gasolineros que están en una situación crítica. Es necesario y más benéfico reducir la tasa del IEPS en la venta de gasolinas hasta en un 50 por ciento”, señaló.





En la izquierda recriminaron que se busque un trato diferente para una parte del país. “Nos preocupan los mexicanos del norte del país, pero también nos preocupan los mexicanos del centro del país, del sur del país. Necesitamos echar atrás el gasolinazo y le pedimos al PRI congruencia. No al gasolinazo y echemos para atrás la reforma que permitió que este se diera”, expuso Cristina Gaytan, diputada Partido de la Revolución Democrática (PRD).





Por otro lado, el diputado de Morena Vidal Llerenas dijo: "Nosotros queremos que efectivamente se puedan homologar los precios de Estados Unidos a la frontera norte, pero también al resto del país. Que en todo el país, cuando menos, los precios no sean más caros que en los Estados Unidos. Eso sí sería un acto de justicia para todos los mexicanos".





Al final el punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría de los diputados y el exhorto a bajar el precio de la gasolina en la frontera se turnó al presidente de la Republica Mexicana.