Diputados y senadores analizan iniciativa preferente en materia de revalidación de estudios

Ciudad de México.- Esta mañana se reunieron senadores y diputados con representantes de la organización civil en el Senado para continuar analizando la iniciativa preferente encaminada a la revalidación de estudios con el fin de que los connacionales puedan revalidar sus estudios en caso de retornar a México o en el caso de ser deportados para el caso de Estados Unidos.

Ahí los representantes de las distintas organizaciones como Berenice Valdez Rivera del Instituto para las Mujeres en la Migración apoyaron la decisión de la iniciativa, pero pidieron corregir vacíos que presentan estos cambios, según dijeron.

Se pronunciaron por que esta iniciativa presente una política migratoria integral que evite dispersiones.

También señalaron que actualmente hay demasiada burocracia y papeleos para la revalidación de estudios que tiene que ser eliminados.

Destacó Berenice Valdez que el principal muro para los connacionales que llegan a revalidar sus estudios son los trámites burocráticos.

"El muro por el que estamos peleando para que no se construya, a veces es un muro burocrático en México para el acceso a los derechos; el primer muro que tenemos que derribar es la burocracia en México para el acceso a derechos" dijo Berenice Valdez.

Reconoció que la iniciativa presenta avances importantes pero deben de flexibilizarse algunos puntos.

“Creo que hay una avance enorme en esta iniciativa, enorme en el sentido de que nos se pida apostilla, no se pida traducción por perito oficial de documentos de identidad o escolares que eso es una avance que va a beneficiar a muchas personas, pero si lo vamos a hacer hay que hacerlo para toda la población y no nada más para los menores de edad porque en la educación superior no podría aplicarse el mismo sentido”, dijo.

“Qué hace diferente, entonces pues si ya lo vamos a hacer ampliémoslo a toda la población", señaló la profesora Valdez Rivera.

En su momento Jill Anderson, directora de la organización "otros dreamers en acción" pidió que no se aplique el requisito de solicitar el historial académico pues eso sólo representa más burocracia ya que alguien que presenta documentos que avalan su nivel educativo es porque ya pasó por los niveles anteriores por lo cual eso solo entorpece y atrasa el procedimiento para la revalidación de estudios.

También dijo que no hay razón para que se sujeten a una lista de universidades que contempla Conacyt para que el trámite de revalidación sea ágil y rápido cuando hay miles de universidades en las que han realizado sus estudios los dreamers y no únicamente las que están comprendidas en esas listas y eso solo representa mantener los trámites burocráticos.

La audiencias públicas continuaran a lo largo de este día con la participación de académicos, investigadores y representantes de institutos educativos.