8 cuentas públicas pendientes de dictaminar en Cámara de Diputados

Ciudad de México.- En el marco de la presentación de los resultados de las auditorias realizadas al gasto de 2015, correspondiente al tercer año de funcionares del actual gobierno federal, legisladores de oposición denunciaron que la Cámara de Diputados tiene pendientes de dictaminar 8 cuentas públicas de años anteriores.



Señalaron que entre los pendientes figuran auditorias que se realizaron a 4 años de gestión de Vicente Fox, 3 de Felipe Calderón y una de Enrique Peña.



"¿De qué sirve entonces la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior, si no hay voluntad de castigar a quienes presuntamente cometieron actos de corrupción? ¿Cuál es la utilidad del trabajo de la auditoría al entregar año con año la Cuenta Pública si esta misma Cámara de Diputados se niega al análisis y aprobación de las cuentas públicas? Tenemos pendiente 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013", sentenció Maricela Contreras, diputada del PRD.



Acusaron a la Comisión de Presupuesto que preside el legislador del PRI, Jorge Estefan Chidiac, de generar un rezago de 9 años a la discusión y dictamen de las cuentas públicas.



Araceli Damián, diputada Morena, consideró "Resulta inadmisible que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea omisa de sus obligaciones legales, al no realizar la dictaminación de la Cuenta Pública. Yo les pido a mis compañeros que se dejen de simulaciones, que dejen de venir a hablar de que están muy preocupados por el problema de la corrupción, porque a la hora de votar allá en el pleno, lo único que hacen es levantar el dedo para tapar las corruptelas que tanto nos afectan a todos los mexicanos".



El Partido Verde pidió no generalizar culpas.



"Ante la referencia de que somos "levanta dedos" o que no hacemos nuestro trabajo, yo me permito responder a nombre de mis compañeros, que muchos hacemos un trabajo responsable, serio, permanente y que votamos en función de la libertad que nos da como diputados ejercer nuestro voto de manera independiente, y eso hay que decirlo", dijo el diputado del Partido Verde, Emilio Salazar Farías al responder a la legisladora de Morena.



Los diputados plantearon al urgente necesidad de acabar con la impunidad en las esferas de gobierno de todos los niveles, luego de que la cuenta pública 2015 revela presuntas irregularidades al gasto por cerca de 165 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones se detectaron en dependencias del gobierno federal y 65 mil millones de pesos en entidades federativas y municipios.