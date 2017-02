Preocupa a OSC detención de jóvenes con DACA en EUA

Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de integralidad en la iniciativa preferente en materia de educación que envió el presidente de la República.



Durante una audiencia con la comisión de Educación y de Estudios Legislativos del Senado, los activistas manifestaron su preocupación ante la detención del joven "dreamer" Daniel Ramírez Medina, quien fue detenido en Seattle y permanece bajo custodia de la Oficina de Migración y Aduanas, ICE.



"Es preocupante. Es bastante radical que se esté tomando una acción así y también por eso estamos aquí para exigir que la respuesta sobre el acceso a la educación sea igual de contundente y radical. Que sea una respuesta real", subrayó Jill Anderson, directora de Otros Dreams en Acción (ODA), al enfatizar que para los jóvenes mexicanos en Estados Unidos el acceso a la educación superior y media superior de la población siempre ha sido una necesidad.



Anderson subrayó que existen 588 mil mexicanos bajo el programa DACA (Acción Diferida Para Los Llegados en la Infancia o Deferred Action for Childhood Arrivals, por sus siglas en inglés, la cual es una protección temporal ante una deportación y otorga un permiso de empleo a los jóvenes migrantes al cumplir con todos los requisitos).



Añadió que hay 5 millones sin DACA, los cuales corren el riesgo de ser deportados. Además, medio millón de jóvenes ya fueron deportados y retornados a México.



Los representantes de la sociedad civil pidieron a los senadores llevar a cabo una política migratoria integral y no solo una visión de frontera y seguridad nacional.



Y es que la participación de la sociedad y la población migrante tienen que estar en todo el proceso, expuso Berenice Valdés, coordinadora de políticas publicas del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, al señalar que una audiencia no es un proceso participativo.



"Lo que nosotros queremos es que después de que salgamos de esta mesa en las deliberaciones que van a hacer es ¿en qué momento van a tomar la opinión de las organizaciones de la sociedad civil y de la población migrante?", dijo la activista.



También recalcaron que la iniciativa no responde a las necesidades de la población migrante. Y enfatizaron que se debe contar con mecanismos para evaluar el presupuesto requerido para incorporar a la población migrante deportada y su certificación de habilidades a fin de integrarlos no solo al sistema educativo sino a la actividad económica.



"La población no regresa a las comunidades de origen, regresa adonde encuentra oportunidades laborales y de acceso a derechos", sentenció Valdés Rivera, por ello se requiere que las medidas que tome el gobierno deben impactar en el población y atender sus necesidades.



Los activistas aseguran que se les tiene que dejar de pedir a los retornados sus antecedentes académicos ya que solamente se convierte en una petición burocrática y "no asegura nada excepto papeleo". Y apuntaron que bajo el actual esquema muy pocas instituciones de educación superior podrían revalidar los estudios de miles de migrantes pues muchas universidades no forman parte de los listados oficiales que reconoce el gobierno mexicano.



"Aunque en la propuesta de iniciativa preferente de la Ley están dando autoridad a instituciones educativas acreditadas, en el anteproyecto no. Siguen diciendo que la SEP tiene la última palabra, ¿por qué? Eso es seguir con un proceso burocrático con otro que va a tomar tiempo, que puede resultar en revalidaciones parciales o negadas y que realmente no es agilizar el proceso", concluyó Jill Anderson.



"Nosotros nos hemos enfrentado a estos obstáculos: la falta de implementación de las normas de control escolar que faciliten el acceso a la educación. A nivel local cuando tú vas a las escuelas a ti te dicen eso no es cierto o a mi no me llega esa información. Entonces por tal motivo no puedo dar acceso a la educación a los niños", añadió Itzel Polo Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena cada vez hay más niños y jóvenes retornados a las comunidades.



El senador Raúl Morón reconoció que no hay estructura suficiente para atender a toda la población que podría retornar a nuestro país. E indicó que si tan solo unos cuantos artículos provocaron este debate, de haber analizado todo el marco legal se pudo haber logrado un gran cambio en el sistema educativo.