Regresan a diario entre 400 y 500 migrantes mexicanos de EUA

Ciudad de México.- En el primer mes del año, el número de connacionales repatriados de Estados Unidos a México se ubicó en 12 mil 024 personas, 90 por ciento de ellos hombres, dio a conocer la coordinadora nacional del programa Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración (INM), Gabriela García Acoltz.



Destacó que si bien llegan a la Ciudad de México tres vuelos semanales (lunes, martes y jueves) con 135 personas deportadas de la Unión Americana, todos los días entre 400 y 500 personas son regresadas a pie al país a través de la frontera norte, en cruces como Tijuana, Nuevo Laredo, Mexicali, Reynosa, y Ciudad Acuña.



"Por la ubicación geográfica del aeropuerto puede llegar a ser más visible, sin embargo la repatriación fuerte la tenemos en frontera", abundó la funcionaria en entrevista con Notimex.



Sostuvo que en estos existe incógnita e incertidumbre entre los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, y que no saben que podría pasar y cuál sería el proceso de repatriación ante la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.



En ese sentido, García Acoltz abundó que la mayoría de los mexicanos en esa situación tienen más de cinco años fuera del país, y desconocen su país, además de que tienen desconfianza de las autoridades.



Recordó que el INM tiene dos procesos para los repatriados, que comprenden en un principio la recepción, donde se les otorgan servicios básicos como alimentación, comunicación con sus familiares en México y Estados Unidos, traslados a centrales de autobuses o albergues, servicio médico, constancia de repatriación y copia de su CURP si ya cuentan con ella.



Refirió que en la mayoría de los casos, los ciudadanos que regresan a México se comunican con las autoridades aproximadamente entre una semana o un mes después de que llegan al país.



En la segunda entrevista del INM con ellos, que ya se da en el punto de origen o destino, la tarea es identificar no solo sus necesidades, sino las de sus familias, es decir si su pareja o hijos regresaron con ellos o se quedaron en Estados Unidos.



Si la familia se quedó en la Unión Americana por algún motivo, el Instituto Nacional de Migración trabaja en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que exista protección y seguimiento.



"Si la familia se va a regresar o ya se regresó, los apoyamos puntualmente con acciones como incorporación a escuelas, tramite del seguro popular, entre otros, hacemos un acompañamiento integral", abundó.



Agregó que actualmente y por primera vez desde que el programa iniciara en 2014, se ha registrado el caso de cuatro repatriaciones voluntarias, uno que ya arribó a México, dos más que están en proceso esta semana, y uno más que llegará la siguiente.



En ese sentido, manifestó que existen otras personas que ya se acercaron a sus consulados en Estados Unidos para preguntar por las repatriaciones voluntarias, situación que considera comenzará a aumentar durante el transcurso del año.



Destacó que se puso en marcha un esquema donde se les ofrece a los repatriados destinos como Los Cabos o San Miguel de Allende, que cuentan con un importante turismo o residencia de extranjeros, y que requieren de personas bilingües y con las características de ellos .



"Entonces se le hace una oferta para que no necesariamente regresen de donde partieron, estamos promoviendo una migración interna, y esperamos que a fin de año los repatriados acepten más fácilmente para poder continuar con la explotación de sus conocimiento y desarrollo personal", destacó.



Opinó que la sociedad mexicana debe darse cuenta que ellos no vienen a quitar fuentes de empleo, por el contrario, vienen a hacer un país más grande, que en cuestión de manos de obra calificada cumplen los requisitos, y creo que en esa medida vamos a crecer como país, porque incluso seremos más atractivos para algunas empresas", enfatizó la directora del programa Somos Mexicanos.



Finalmente, llamó a todos quienes estén en un trámite de deportación o que viven en Estados Unidos, se comuniquen por medio del correo electrónico somosmx@inami.gob.mx y al teléfono 53872400 con las extensiones 18612, 18753 y 18075.