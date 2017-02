Entra en recta final trabajos de parlamento infantil

Ciudad de México.- Los 300 diputados infantiles entraron en la recta final en la elaboración de las propuestas que presentarán a la Cámara de Diputados para que se legisle en los temas que les preocupa a los pequeños en el país.



En el cuarto día de labores, el parlamento infantil, que representa a las 32 entidades federativas del país, trabajó en las 15 comisiones que fueron creadas ex profeso con el nombre de alguno de los documentos que formaron parte de la redacción de la Constitución de 1917 o de personajes que participaron en el constituyente de esa época.



Agrupados en las comisiones legislativas, los diputados infantiles expusieron e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos que les preocupan.



"Feliz porque así podemos poner nuestras propuestas de lo que está mal y de lo que está bien, porque el problema que está un poquito más grande aquí en México, aparte de la educación y que allá en las escuelas ya no tenemos buenos maestros, ya no tenemos buenas escuelas", dijo Lluvia, diputada infantil, con una amplia sonrisa de satisfacción.



En cada comisión, los pequeños analizaron diversos derechos plasmados en la Constitución y los problemas que hoy se enfrentan en relación a ellos. Como el de, la educación, vivir en familia, la no discriminación, protección a la salud, participación, libertad de expresión y una vida libre sin violencia, entre otras.



El pequeño diputado Alejandro Godínez Pérez detalló "El tema que tomamos nosotros fue una vida sin violencia, que nos lo dan los maestros y de ahí nosotros nos ponemos a platicar entre las ideas, por ejemplo; ya hicimos como lo solucionamos, porque se realizo, esa constitución, bueno, en la ley".



Para el diputado Manuel Girón Hernández también han puesto en práctica la solución de problemas "Estamos trabajando en un proyecto en donde nos dan un derecho, el cual nosotros vamos dividiendo en porque lo hicieron, problemas y como solucionar los problemas".



Los pequeños diputados infantiles buscan solucionar problemas que muchos niños en el país hoy enfrentan.



"Que los padres de familia estén atentos a la educación de sus niños en lo intelectual, en lo musical, en lo deportivo, porque no todos los padres están con sus hijos viendo que hagan la tarea y los ayuden", señaló Gerardo Murgo Montelongo, diputado infantil.



Este viernes el Parlamento de los 300 diputados infantiles concluirá sus trabajos.



Tendrán su última sesión en el salón de la Cámara de Diputados, donde entregarán a la Mesa Directiva sus propuestas para que los Legisladores Federales conviertan sus planteamientos en iniciativas y se mejoren las leyes a favor de los niños y niñas del país.