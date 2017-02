Antes del 30 de abril se aprobará Ley de Seguridad Interior: PRI - PAN

Ciudad de México.- El PRI y el PAN coinciden en que, si bien es cierto en no se legislará con prisa la Ley de Seguridad Interior, ésta quedará lista en la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.



Aseguran que se habrán de escuchar los planteamientos de todos aquellos que quieran opinar y proponer sobre el tema, a fin de que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco jurídico que les de certeza a su actuación en el combate al crimen organizado en estados y municipios que lo requieran.



Para el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, el dar más tiempo al análisis no significa suspender o cancelar la discusión de la Ley sino de abrir y ampliar el debate para evitar tropiezos o errores.



"El mensaje es que estamos conscientes de la urgente necesidad de dotar de este instrumento jurídico a nuestro país. Que se escuchen todas las voces que se quieran escuchar, que se deban escuchar, que se abran todos los debates y que, finalmente, se logre llegar a un consenso en beneficio de México. Espero que en este periodo se den estas definiciones. No hacerlo así, y lo digo con toda claridad, no hacerlo así me parece que tendríamos una gran deuda con México y tendríamos que dar explicaciones de por qué no lo logramos", señaló el legislador.



Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró no tienen prisa para aprobar la Ley de Seguridad Interior y es positivo que se dé más tiempo para aclarara dudas. No obstante, señaló que el análisis no debe ser eterno.



"Hay que escuchar a todos y hay que desterrar cualquier sospecha o preocupación en el sentido de que una disposición de esta naturaleza pueda lesionar o arriesgar la observancia cabal de los derechos humanos. Esta ley es una disposición que requieren las fuerzas armadas con urgencia. No obstante, la urgencia, no puede conducirnos a las equivocaciones; se tienen que desahogar todas las audiencias o los encuentros a que haya lugar, sin que tampoco esto entre en la parsimonia legislativa", indicó el líder de los priistas en San Lázaro.



Y mientras los diputados afinan el mecanismo para escuchar aportaciones de todos los sectores sobre la Ley de Seguridad Interior, los líderes parlamentarios se alistan para reunirse el próximo primero de marzo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.