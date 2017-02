Pide Delgado destinar remanentes de Banxico a refinación de gasolinas

Ciudad de México.- En rueda de prensa, el senador Mario Delgado insistió en que el gobierno seguirá manteniendo los gasolinazos, solo que ahora serán de pequeña escala pero más constantes debido al cálculo político. Se trata, dijo, de una amenaza de incrementar “de a centavos” el precio de la gasolina todos los días.



“El hecho de que no baje el precio de la gasolina es un nuevo gasolinazo, el hecho de mantener el precio es un nuevo gasolinazo disfrazado porque en realidad debería bajar, porque ha bajado el precio de la gasolina en Texas y el tipo de cambio se ha revaluado el peso mexicano”, recalcó el morenista.



El siguiente aumento a los combustibles está previsto para el sábado 18 de febrero, pero autoridades de la Secretaría de Hacienda han señalado que se evalúa la posibilidad de postergar el incremento al precio.



“¿Cuántos spots hemos oído en el radio de que el Gobierno no tiene que ver con el aumento de la gasolina, que fue el aumento en los precios internacionales y el tipo de cambio? Pues si esto fuera cierto, si no fuera una decisión política el precio de la gasolina tomada por el Ejecutivo, pues entonces tendríamos que esto estaría bajando.



Entonces no nos hacen el favor a los mexicanos ni es por la gracia del Gobierno de Enrique Peña Nieto mantener el precio que han mantenido en este mes de enero después del gasolinazo, tendría que bajar y es lo que queremos exigir”, enfatizó Delgado Carrillo.



El legislador apuntó que la decisión del gobierno federal de abandonar la refinación de gasolina en México y optar por comprarla en Texas llevó a un desequilibrio que afecta el bolsillo de los mexicanos, por lo que se pronunció porque los remanentes que el Banco de México obtiene por las reservas internacionales se destinen a bajar la deuda del gobierno y otra parte se destine a la inversión en refinerías, a fin de reducir la dependencia de la importación de combustibles.



“Hay recursos suficientes para llevar al tope las 6 refinerías mexicanas y producir como lo hacíamos apenas hace 3 años, que la mayor parte de la gasolina que se consume en nuestro país, se produzca en nuestras refinerías. Hemos presentado un punto de acuerdo para que estos remanente del Banco de México no se vayan a ir a la basura, no los vaya a despilfarrar este gobierno y los dedique a pagar deuda y a salvar a las refinerías que abandonaron después de la reforma energética”, concluyó Delgado Carrillo.