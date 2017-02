Proponen 4 años de cárcel a quienes agredan a policías

Ciudad de México.- Impulsan en Cámara de Diputados incrementar la pena de cárcel y las multas económicas a quienes agredan a los policías en cualquier parte del país, con esto buscan sancionar a todo aquel que abuse de los uniformados como las Ladies, Lords y quienes protegen a delincuentes para evitar ser detenidos.



El diputado del PRI Pablo Gamboa Miner presentó una iniciativa para reformar los artículos, 185 y 293 del Código Penal Federal, a fin de establecer hasta 4 años de prisión a quienes ejerzan violencia contra los policías para impedir el cumplimiento de su deber.



Propone que las multas previstas en el artículo 180 del Código Penal Federal se eleven hasta mil 250 días de la Unidad de Media de Actualización, antes salario mínimo, ya que actualmente la sanción es irrisoria, pues el pago va de diez pesos a mil pesos, a quien emplee la fuerza, amenace o amague para evitar que los policías cumplan algún mandato judicial.



El legislador del PRI consideró preocupante que cada día existen imágenes que dan cuenta de cómo se agrede verbal y físicamente a los policías, tales son los casos de la llamada Lady Polanco, el Lord Roll Royce y, el más reciente, el conductor que atropelló a una mujer policía para evitar que inmovilizarán su vehículo.



"Se subestima su trabajo y su persona y se ha complicado el escenario al que deben enfrentarse día con día, donde se observan los insultos y agresiones de los que son objeto varios policías y no se hace nada y ya no quieren ser policías porque ya no se respeta y si no respetamos a los que nos cuidan, ¿cómo podemos exigir que nos den seguridad?", señaló Pablo Gamboa, en la tribuna de la Cámara de Diputados al presentar la iniciativa.



La propuesta será analizada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.