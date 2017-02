Ganar elecciones en Edomex, preámbulo para ganar en 2018: Anaya

Ciudad de México.- Al recordar que sólo faltan 108 días para las elecciones en el Estado de México, el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dejó en claro que el PRI no merece otra oportunidad, pues en prácticamente 90 años de malos gobiernos ha posicionado a la entidad en el primer lugar en corrupción, homicidios, robo de vehículos y en el que más creció la pobreza.



“Se van a ir del Estado de México. Acabamos de recibir resultados de encuestas: más de 7 de cada 10 quiere un cambio. La inmensa mayoría de la población coincide con nosotros, en que el PRI no merece otra oportunidad. Si en este momento hubiera elecciones para gobernador, el partido que ganaría es el Partido Acción Nacional. Vamos a salir unidos, vamos a procesar de la mejor manera la designación de nuestra candidata o candidato”, enfatizó.



Durante la XXVII Sesión de Trabajo de la Asociación Nacional de Alcaldes, en la que tomó protesta a nuevos funcionarios, Anaya Cortés aseguró que el PAN no va a una “elección testimonial”, por lo que se postulará a quien cumpla con dos condiciones: que sea el candidato o candidata más competitivo y que tenga las credenciales necesarias para dar resultados.



“Con los triunfos en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y en las municipales de Veracruz iremos con toda fuerza con una ruta clara y definida para ganar la Presidencia de la República en 2018, y darle a nuestro país un gobierno honesto y de resultados. Vamos a ganar en 2018, no tengan ninguna duda”, señaló ante alcaldes y regidores panistas de todo el país, a quienes agradeció su trabajo, esfuerzo, empeño y dedicación, que son el origen de los triunfos panistas.