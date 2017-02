Evalúan comparecencia de Juan Zepeda por espectaculares y relojes

Ciudad de México.- Continúan los problemas en el proceso del PRD para elegir a su candidato a la gubernatura del Estado de México, la dirigencia de ese partido desconoció la presentación de una queja formal del aspirante Max Correa quien denunció que no le ha entregado dinero para poder realizar su precampaña.



"Vamos a revisar el asunto, no tenemos ninguna queja al respecto de manera formal (...) Sí, o sea, no se ha acercado este candidato a comentarnos algo al respecto pero con mucho gusto lo vamos revisar", detalló la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica.



Las autoridades de la dirigencia nacional del sol azteca también evalúan llamar a su precandidato Juan Zepeda tras las acusaciones de rebase de topes de campaña por la colocación de espectaculares y reparto de relojes.



"Estamos revisando, revisamos, les hemos pedido a los precandidatos que hagan uso de las instancias jurisdiccionales que tiene el partido para que se pueda revisar cada uno de estos casos", explicó Beatriz Mojica.



Los aspirantes a la candidatura del PRD al gobierno del Estado de México son: Max Correa, Javier Salinas, Juan Zepeda, y Eduardo Neri.