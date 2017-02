Cuba niega entrada a Felipe Calderón

Ciudad de México.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, informó en su cuenta de Twitter que le fue impedido el acceso a la isla.

"Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451", escribió en la red social.

Calderón Hinojosa asistía a Cuba para estar como invitado en el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá.

“Pido al gobierno cubano rectifique este absurdo y nos permita recordarlo”, indicó el exmandatario quien se disculpó con la familia de Oswaldo Payá, “lamentablemente no podré estar con ustedes en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten”.