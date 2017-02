CNDH acredita policías armados en Nochixtlán

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, informó ante diputados que la investigación para determinar lo sucedido en los hechos de Nochixtlán, ocurridos el 19 de junio de 2016, se encuentra en la etapa final y se ha logrado acreditar la presencia de policías armados del gobierno del estado de Oaxaca y de la Gendarmería.

En reunión con legisladores de la Comisión Especial del caso Nochixtlán de la Cámara de Diputados, el ombudsman nacional, dijo que en la revisión de información, análisis, cotejo y sustento de evidencias se determino que “el operativo fue realizado a solicitud del gobierno de Oaxaca días previos al 19 de junio, dentro de un grupo interinstitucional del que también forman parte dependencias de seguridad federales”.

Detalló que previo al operativo, a las 04:30 horas, en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla, el notario 65 de la ciudad de Oaxaca, dio fe de que los policías y que en los camiones no había armas de fuego ni punzo cortantes, no obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la verificación no se realizo a detalle ya que el notario solo hizo un recorrido visual.

“Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo, cerca de las 08:50 horas se reporta por radio al Centro de Mando de Policía Federal los primeros disparos y se solicita apoyo. Pasadas las 09:00 horas al recibir la segunda llamada para pedir apoyo, el Grupo de Coordinación Interinstitucional en Oaxaca decidió que personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal acudiera en apoyo y rescate de los elementos que se encontraban en Nochixtlán y que algunos elementos fueron armados”, señaló el titular de la CNDH.

Raúl González indicó que de las ocho personas fallecidas en los hechos de Nochixtlán, siete murieron por arma de fuego, no obstante solo se pudieron recuperar elementos balísticos en cinco casos, de los cuales tres son calibre .223 y 2 calibre 9 milímetros.

Reportó que de los 190 heridos, 122 son civiles de los cuales 37 fue por impacto de arma de fuego.

Por parte de los policías se contabilizaron 68 uniformados federales y estatales heridos, de ellos tres fueron por arma de fuego.

Ante los diputados de la Comisión Especial Nochixtlán, el ombudsman sostuvo que la investigación sobre Nochixtlán se encuentra en una etapa final y falta determinar lo relativo al protocolo de actuación de la policía y el uso de la fuerza.



Reconoció que la investigación es compleja ya que se cotejan más de 800 testimoniales con los evidencias videográficas.

Raúl González sostuvo el caso Nochixtlán es un asunto prioritario para que se conozca la verdad y no haya impunidad, en un hecho que dejo muertos y heridos.

“La investigación de la CNDH se encuentra en su etapa final se encamina a saber que fue lo que ocurrió el 19 de junio, como y el porqué sucedieron los hechos, así como a determinar quienes tuvieron responsabilidad para que sean investigados y en su caso sancionados. En los hechos del 19 de junio se requiere dilucidar porque no s e cumplieron los protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiales así como determinar lo relativo al uso de la fuerza, esto es parte de lo que estamos por concluir”.

El encuentro duró cerca de dos horas. Una parte fue abierta a la prensa, pero las preguntas y respuestas fueron a puerta cerrada .