Pablo Escudero pide no retrasar más la discusión de Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México.- El presidente del Senado, Pablo Escudero, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que no se frenen los trabajos encaminados a desahogar la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que este debe de ser un tema prioritario y que de haber más retrasos en este tema el Senado de la República aunque no es cámara de origen para este asunto, iniciará las discusiones para hacer realidad la vigencia de esta iniciativa de ley.

"La Cámara de Diputados tiene que cumplir con ese compromiso y nosotros estamos atentos y si los trabajos en la Cámara de Diputados no siguen, si la discusión de la Ley de Seguridad Interior no sigue, si no se siguen celebrando los foros y si no están yendo los actores, el Senado tendrá que recapacitar y tendrá que valorar otra opción, inclusive que empiece la discusión en el Senado de la República", dijo Pablo Escudero.

Recordó que hay varias iniciativas presentadas en la Cámara Alta en relación a la Ley de Seguridad Interior.

"Por supuesto que sí, nosotros tenemos iniciativas aquí presentadas hay iniciativas del Grupo Parlamentario del PRI, hay una iniciativa ya del PRD que presentó el senador Barbosa, hay una iniciativa del senador Gil el Senado de la República estará en condiciones de empezar la discusión en el tema de Seguridad Interior e insisto esperemos y exhortamos a los diputados a que no frenen la discusión y a que sigan con la discusión y si no se hace el Senado puede hacer la reflexión de empezar aquí los trabajos", señaló el presidente del Senado.