Gerónimo Gutiérrez comparece ante comisiones del Senado

Ciudad de México.- Gerónimo Gutiérrez, designado embajador de México ante Estados Unidos comparece ante comisiones de Relaciones Exteriores del Senado.

Al comparecer ante las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República el designado embajador de México ante Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez dijo que se trabaja para tener una buena relación con el gobierno estadounidense de Donald Trump, pero aclaró que esta no será a cualquier costo ni bajo el sometimiento de los derechos humanos ni la dignidad de los connacionales que radican en ese país ni de ningún mexicano.

"Estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca por supuesto en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos, no debo de ocupar mayor tiempo en confirmar aquí frente a ustedes lo que es evidente; que durante la reciente campaña electoral nuestro país fue objeto de posiciones y acciones que no pueden describirse si no como contrarias al tipo de relación que queremos construir, a una relación de respeto y en ocasiones han sido francamente hostiles y por su naturaleza inaceptables", señaló.

Gerónimo Gutiérrez destacó que trabajará para que se entienda que México es una nación amiga de Estados Unidos y que debe prevalecer el respeto y los acuerdos entre ambas naciones porque hoy en día las acciones emprendidas por el gobierno de Trump reflejan desconocimiento de lo que son las relaciones entre los dos países y lo que verdaderamente es México.

"Estas posiciones de acciones reflejan como ya ha sido expresado por el presidente de la República y por millones de mexicanos primero un claro desconocimiento de lo que México es y de lo que representa para Estados Unidos, pero sobre todo son contrarias a los valores que esa nación ha impulsado durante décadas y que en distintos momentos de su historia han sido el asidero de su liderazgo mundial" destacó el embajador Gerónimo Gutiérrez.