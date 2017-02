INE desecha medidas cautelares contra gobernador de Nuevo León

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente establecer medidas cautelares contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.



En sesión extraordinaria urgente, el organismo desechó la queja del Partido Acción Nacional (PAN) que acusaba al gobernador de posicionarse frente al próximo proceso electoral federal.



La Comisión determinó que en el monitoreo hecho los días 18 y 19 de febrero pasados, no se detectó la transmisión de los cinco spots de radio con propaganda gubernamental y promoción personalizada denunciados, por lo que determinó improcedente la medida.



Asimismo, indicó que no prejuzga respecto de la existencia o no de las infracciones señaladas, ni condiciona la determinación de la autoridad jurisdiccional competente, a cuya consideración se sometan los mismos hechos para el análisis de fondo del asunto.