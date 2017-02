Autoridad electoral anuncia segundo paquete de medidas de austeridad

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un nuevo paquete de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, que se someterán a votación del Consejo General esta semana y comenzarán a aplicarse en el segundo trimestre del año.



En un comunicado, detalló que las medidas presentadas este martes a los partidos políticos prevén la revisión de la cartera institucional de proyectos estratégicos del INE, con el propósito de identificar posibles reducciones y, en su caso, la eliminación o postergación de proyectos.



Los consejeros electorales representados por Marco Antonio Baños Martínez y el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, plantearon como parte de las propuestas también la realización de reuniones virtuales para la reducción en gastos de viáticos y transportes.



Asimismo, instrumentación y promoción del uso de la firma electrónica y medios magnéticos para el ahorro de papelería y materiales de oficina, incremento al presupuesto para consumo de gasolina, no obstante el aumento de los costos de combustible.



El proyecto de acuerdo sobre medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria del INE establece acciones concretas para que éstas puedan materializarse en el presente ejercicio fiscal y no queden solamente enunciadas como un listado de buenas intenciones, afirmó.



Se instruye la elaboración de instrumentos normativos o políticas que detallen la forma en que se implementarán las medidas, a más tardar para el último día de abril, de manera que éstas puedan ser efectivamente instrumentadas a partir del segundo trimestre del ejercicio.



Precisó que el proyecto de acuerdo que será sometido a consideración del Consejo General, establece la instrumentación de un inédito mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual se informará trimestralmente el ejercicio del presupuesto, para identificar los ahorros y su destino.



Las medidas de austeridad anunciadas e implementadas no pondrán en riesgo las funciones sustantivas del Instituto, que en el presente año se encarga de acompañar y llevar a buen puerto las elecciones locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.



Así como de iniciar los trabajos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el que se renovará el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y habrá elecciones concurrentes en 30 entidades del país.



De acuerdo con el INE, se trata de un paquete de medidas de austeridad que complementan las previamente anunciadas e implementadas a principios del presente año, las cuales derivan del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.



Aseguró que estas medidas, que serán sometidas a votación también de la Junta General Ejecutiva, buscan ir más allá de lo estrictamente enunciado en dicho documento, en congruencia con el compromiso que el Instituto ha manifestado con las finanzas públicas del país.