México debe respaldar a expulsados de EUA, sean o no de México: PRD

Presentan iniciativa para no...

Ciudad de México.- Ante la posibilidad de que Donald Trump expulse a miles de migrantes hacia México, no solo personas de origen mexicano sino también centroamericanos, México debe ser solidario con ellos, sentenció el senador Miguel Barbosa.



“No debemos exigir una solidaridad a nuestro migrantes solamente mexicanos, sino a los centroamericanos”, dijo el coordinador parlamentario del PRD en el Senado respecto a la firma de una nueva orden ejecutiva en los Estados Unidos la cual señala la obligación de expulsar del país a las personas que hayan sido condenadas por cualquier ofensa criminal.



Barbosa Huerta apuntó que la seguridad de la frontera de Estados Unidos se considera por la autoridades estadounidenses ya no sólo en el territorio americano con la construcción del muro y con el aumento de elementos policiales de toda índole, sino con una política que incida en la frontera sur de México.



“La seguridad de la frontera de Estados Unidos la están viendo a mil 500 millas del Río Bravo; es decir, la están viendo en el Suchiate, ahí la están viendo y es parte de una evolución que estamos nosotros analizando”, añadió.



El perredista se pronunció porque no se permitan acciones encubiertas en territorio mexicano para proteger la seguridad de los Estados Unidos y al gobierno mexicano le pidió dignidad para defender los intereses de los connacionales.



“¿Cómo voy yo a sentarme con mi vecino a dialogar, si cuando quiero dialogar para resolver problemas, dificultades, sigue agrediendo a mis hijos, sigue agrediendo a mi familia?”, cuestionó.