INE lanza nueva austeridad 'light'

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la ampliación de su programa de austeridad con el congelamiento del presupuesto para gasolina y la implementación de una firma electrónica que permitirá reducir el uso de papelería, explicó en un comunicado.



El proyecto de acuerdo fue presentado a los partidos políticos y será sometido a la consideración del Consejo General bajo una premisa: "las medidas de austeridad anunciadas e implementadas no pondran en riesgo las funciones sustantivas del instituto".



Y quizá una de esas funciones sustantivas sea los gastos de alimentación de cada consjero electoral.



En el paquete de medidas no se incluye una reducción a los viáticos o al pago de los 11 mil pesos al mes para comidas en restaurantes al que cada uno de los consejeros tiene derecho.



El INE anunció en enero una reducción al 10 por ciento de los salarios de alta dirección y la cancelación de la construcción de su nuevo edificio sede. Esta última medida le reintegró poco mas de mil millones de pesos a la federación.



Sin embargo, el consejero Benito Nacif se inconformó ante el Tribunal Electoral tras considerar ilegal esa reducción salarial ya que no había mediado una orden judicial.



"Existen partidas en el presupuesto destinadas a proyectos prescindibles que pueden suspenderse y generar ahorros", escribió Nacif en una carta dirigida al presidente del INE, Lorenzo Córdova.



Nacif se cuestionó si era necesario contar con asesoría externas tan cuantiosas o la inversión de más de 27 millones de pesos en estudios sobre la calidad de la ciudadanía.



Ninguno de estos temas estuvo en la nueva propuesta de austeridad.