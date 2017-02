28 de febrero arranca registro de aspirantes a consejeros del INE

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para el registro de candidatos a ocupar tres puestos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, que quedarán vacantes a partir del 4 de abril. Del 28 de febrero al 3 de marzo podrán inscribir sus candidaturas.



Con 354 votos a favor y 13 abstenciones, los diputados avalaron la convocatoria.



Los tres nuevos consejeros del INE se desempeñarán en el cargo por un periodo de 9 años, del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.



Establece como primer paso que el 28 de febrero se instalará el Comité Técnico de Evaluación que se encargará del proceso de selección de los aspirantes a consejeros electorales.



El Comité estará integrado por 7 personas; 3 designados por la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 por Instituto Nacional de Acceso a la Información.



La convocatoria avalada por los diputados establece que los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de consejeros electorales podrán registrar sus candidaturas del 28 de febrero al 3 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Diputados.



Quienes aspiren a ocupar los tres espacios en el INE deberán ser mexicanos por nacimiento, no haber sido condenados por delitos, tener residencia en el país durante los últimos dos años, no haber ocupados cargos de dirección en partidos o candidato a cargo de elección popular ni funcionario público de primer rango en los últimos 4 años.



La convocatoria señala que para el 7 de marzo el Comité Técnico iniciará el proceso de valoración de aspirantes y el 13 entregará a Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la lista de los mejores perfiles para su valoración.



Se establece que el pleno de la Cámara de Diputados aprobará la designación de los tres consejeros electorales a más a tardar el 30 de marzo y en caso no se logre la votación de la dos terceras partes, se convocará a sesión el 4 de abril para que sean electos mediante el proceso de insaculación.



Los tres consejeros que serán aprobados finalmente por la Cámara de Diputados sustituirán en el cargo a los actuales consejeros: Arturo Sánchez, Beatriz Galindo y Javier Santiago, quienes concluyen su gestión el próximo 4 de abril.