México no aceptará medidas que afecten a connacionales en EUA: Videgaray

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que el primer tema que se tratará durante la visita de los secretarios de Estado norteamericanos, Rex Tillerson y de Seguridad Interna, John Kelly a nuestro país será el del endurecimiento de las medidas migratorias que afecten a los mexicanos en los Estados Unidos.

Dijo que este tema preocupa y es prioridad para al gobierno mexicano; “las disposiciones en materia migratoria será el primer punto en la agenda que trataremos en la visita de los funcionarios norteamericanos a nuestro país”.

Aseguró que el gobierno mexicano no aceptará las medidas que afecten a los connacionales y está incluso dispuesto a acudir a tribunales internacionales en caso de ser necesario.

“El pueblo de México no tienen porque aceptar las disposiciones que violenten los derechos de los connacionales, y no lo hará, no aceptará las medidas que un gobierno quiera hacer a otro, eso no lo vamos a aceptar y México va a actuar por todas las vías legales para defender a los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos".

Informó que ya la embajada y los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos tienen instrucciones precisas de actuar de manera legal ante cualquier violación a los Derechos Humanos que se enfrentan los mexicanos radicados en la Unión Americana.

“Para ello haremos un despliegue como nunca se había visto para apelar ante las instancias legales correspondientes internacionales para defender a los mexicanos apelando al derecho jurídico de ese país y a los derechos humanos".

Incluso aprovechando la presencia del representante del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Karen para advertir que se apelaría a la ONU en caso de ser necesario.

“México no dudará en asistir a los organismos internacionales, entre ellos la ONU para defender a los connacionales”, finalizó.