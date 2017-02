Será en junio cuando inicie la renegociación del TLC informó Guajardo a senadores

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó en el Senado de la República que la negociación de Tratado de Libre Comercio para América del Norte estarían iniciando hasta el mes de junio próximo.

Destacó que el retraso en las negociaciones se debe básicamente a que en el gobierno de Estados Unidos aún no se nombran a los funcionarios que encabezaran las negociaciones.

“Nosotros ya iniciamos los procesos de consulta lo empezamos en el mes de febrero y eso nos llevara claramente a estar prácticamente concluyendo el proceso de consulta en el mes de mayo, entendiendo los requerimientos que otros países tienen como es el caso de Estados Unidos”, dijo.

“Ellos esperarán hasta que tengan un secretario de Comercio y un representante comercial ya ratificados por su Senado para poder iniciar el proceso de notificación al Congreso el inicio de negociaciones, eso fácilmente podría llevarlos mínimo 90 días hacia adelante, o 120 días o 110 días hacia adelante, lo que quiere decir que probablemente estemos iniciando formalmente el diálogo en materia de transformación del Tratado de Libre Comercio en el mes de junio”, señaló el secretario de Economía.

Ildefonso Guajardo participó en el Foro Internacional sobre Mejora Regulatoria que se lleva a cabo en el Senado de la República

Ahí también insistió en que México no le entrará a una guerra de aranceles con Estados Unidos y que le apostará a la diversificación comercial.

“Por lo que leo de las declaraciones de mis próximos homólogos estoy interpretando que la pista de aterrizaje que queremos construir, es como fortalecer las cadenas de valor en América del Norte y cómo, como región atraer más inversión y empleos a esta región y no leo en sus declaraciones una intención de abrir la caja arancelaria que he considerado que sería abrir la Caja de Pandora porque los intereses proteccionistas se nos formarían en los tres países, en filas interminables y eso sería una regresión, sería un paso hacia el pasado y no un paso hacia el futuro”, señaló.

También señaló que tuvo un encuentro con sus homólogos canadienses para abordar el Tratado de Libre Comercio.

Tuvimos una reunión bilateral con nuestros homólogos canadienses en los temas de interés y fue una gran reunión y que claramente indica que nuestro deseo es trabajar trilateralmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte“, dijo Guajardo.

En el marco del Foro el funcionario aprovechó para informar que ya entrará en operación el Acuerdo de Facilitación, derivado de la Ronda de Doha.

“Recordaran ustedes que el Senado de la República el año pasado nos hizo favor de aprobar el acuerdo en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo de facilitación derivado de la Ronda de Doha, un acuerdo muy importante que no entraba todavía en operación hasta que la mayoría de los 110 países firmantes del acuerdo de la OMC lo aprobaron”.

“Hoy se cumplió ese requisito a las 06:00 horas tiempo de México y me pareció muy oportuno en el arranque del foro que va a analizar la ley general de mejora regulatoria avisar que en materia de comercio exterior ya tenemos el marco internacional que nos permitirá avanzar con gran velocidad en materia de facilitación en el área comercial”, puntualizó el titular de Economía.