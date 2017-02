México ha salido adelante por la fuerza de sus mujeres: Osorio Chong

Ciudad de México.- Si México ha salido adelante es por la fuerza, por la voluntad y por la gran energía que tienen sus mujeres, sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que llamó a denunciar cualquier acto que violente sus derechos y atente contra su vida y seguridad.



Durante la ceremonia de inicio del Programa “Vocales por la Igualdad” y la firma de un convenio con el Gobierno del Estado de México, el funcionario federal advirtió que “cuando no se denuncia, no se castiga y no hay ejemplo para la sociedad. Cuando no se denuncia, lo único que sucede es que mañana van a ser parte de las estadísticas negativas de feminicidios que pueden suceder en todo el país”.



En el acto, efectuado en el municipio de Tultitlán, lamentó que 67 por ciento de las mujeres en el país alguna vez han sido víctimas de algún tipo de violencia, por lo que “cuando hablamos de feminicidios, encontramos que quienes han sido víctimas de este delito, antes no denunciaron que eran violentadas en sus hogares”.