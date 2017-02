No hay planes de reunión entre EPN y Trump: Videgaray

Ciudad de México.- Ante amenaza de Donald Trump de deportar a México a migrantes sin importar su nacionalidad, el gobierno mexicano ejercerá el control de su frontera y pedirá a Estados Unidos que compruebe la nacionalidad de los deportados que pretenda llevar a territorio nacional, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.





Sostuvo que México está en su derecho soberano de aplicar una medida unilateral para no aceptar el ingreso de ciudadanos de otros países que sean expulsados de la Unión Americana.







“Si el gobierno de estados unidos insiste en que quiere deportar a México a personas que n son de nacionalidad mexicana, México no tiene porque recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle a Estados Unidos que, en todo caso, acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México, seria francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes inaceptable, que los propios estados unidos no aceptarían, no tenemos porque nosotros aceptarla. Nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud es un derecho soberano de México”, advirtió el Canciller Videgaray.





En conferencia de prensa luego de reunirse por casi 3 horas y media con líderes de la Cámara de Diputados, El Canciller Videgaray dijo que el tema de deportaciones será abordado con el secretario de seguridad Interior de Estados Unidos que visita México.







Sostuvo que México no va a aceptar acciones unilaterales que imponga ESTADOS Unidos o cualquier gobierno







El responsable de la política exterior mexicana, refrendo que el gobierno Mexicano no dudara en acudir a los organismos internacionales en defensa de los derechos de los connacionales..







“Así lo hemos expresado directamente al serio General de las Naciones nacionales unida a quien hemos pedido que esté atento al proceso que está ocurriendo con los mexicanos en en exteriores, al secretario general de la OEA , a la secretaria general de la cumbre iberoamericana... No vamos a limitarnos a hacer acciones declarativas o retoricas, cuando nos presentemos ante los organismos de derecho internacionales hacerlos con casos que tengan merito, que tengan sustento y que permita una sentencia a favor de México a favor de los mexicanos”







Cuestionado sobre la posibilidad de reagendar la reunión entre los presidentes Enrique Peña nieto y Donald Trump ante el panorama actual en las relaciones, respondió tajante: “No hay algún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza, no es materia de discusión y no hay planes para ello”.