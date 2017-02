Senadores recomiendan a EPN no reunirse con funcionarios de EUA

Ciudad de México.- Senadores y lideres empresariales recomendaron al presidente Enrique Peña Nieto no recibir en Los Pinos ni reunirse con los funcionarios estadounidenses como el secretario de estado norteamericano que se encuentran de visita en nuestro país.



Dijeron que la reunión debe ser a nivel de sus pares y no con el jefe del estado mexicano.



“Insisto, lo subrayo y lo reitero, el Presidente de la República no debe reunirse con los secretarios, los secretarios deben reunirse con secretarios, no con el Presidente de la República, cuando las cosas empiecen a caminar mejor y pueda haber un diálogo civilizado, racional y constructivo con el Presidente estadounidense, es entonces que el Presidente debe reunirse con el Presidente", puntualizó Gabriela Cuevas, senadora del PAN.



“Espero la sensibilidad del Presidente de la República de no tener reuniones con ellos; al nivel de sus pares, que desahoguen al nivel de sus pares", dijo Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD.



“Cada quien en su tiempo y cada quien en su canal, el Presidente tiene sus propios secretarios que tengan el diálogo que corresponda", señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.



En tanto, el coordinador de los senadores del PRI dijo que eso solo le compete al presidente de la república.



“Es una decisión muy personal del Presidente. He oído algunos comentarios al respecto, sé que se van a entrevistar con el Secretario de Gobernación, con el Canciller y con miembros de la Embajada, aquí en México. Me parece que es una decisión que debe tomar solo y exclusivamente el Presidente Peña Nieto”, resaltó Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI.