Se requiere contundencia frente a Trump: Ríos Piter

Ciudad de México.- Enrique Peña Nieto comete un error al reunirse con los secretarios de Estado del gobierno de Donald Trump, pues éste solo busca encontrar debilidades en el gobierno mexicano, afirmó el senador Armando Ríos Piter.



"El diálogo siempre tiene que existir y es parte del trabajo diplomático, pero hay que entender el patrón de comportamiento del gobierno de Trump: Primero pega y después viene a intentar resolver o a plantear", dijo en entrevista.



Para el legislador, las provocaciones del gobierno estadounidense no deben ser soslayadas, cuando de manera pública se toman medidas de ataque como la expulsión hacia México a migrantes ilegales o el despliegue de elementos de la guardia migratoria para perseguir a los latinos.



"Encontramos de parte del gabinete la posición que Peña Nieto los va a recibir a la una. Es reprochable que esto ocurra. El residente no debe recibir a estos dos funcionarios. Si se encuentran entre Secretarios o ministros, pues estos son auxiliares de los titulares del Poder Ejecutivo, pero no es conveniente ni pertinente que Peña Nieto reciba a Tillerson y a Kelly a la una", añadió.



Para Ríos Piter la relación debe ir más allá de la interacción de dos personajes como Peña Nieto y Donald Trump, sino atender el sentir de ambos pueblos. Por esta razón se pronunció porque el gobierno mexicano deje claro a Tillerson, en su carácter de secretario de estado y a Kelly en su carácter de ministro del interior, que México dejará de colaborar en todas las acciones que tienen que ver con el combate al terrorismo si continúan las hostilidades contra los connacionales.



Finalmente, el senador pidió a Gerónimo Gutiérrez, quien será ratificado hoy por la cámara alta como embajador en los Estados Unidos, estar a la altura y demostrar dignidad, contundencia y solidez.



"En este momento lo que se necesita es connacionalismo con gran contundencia conducir una relación que está en un momento crítico".