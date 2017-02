No descartan retrasos ni aumento de presupuesto en nuevo aeropuerto

Ciudad de México.- El director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez, reconoció ante diputados que en caso de que una devaluación del peso frente al dólar impactara en la inflación repercutiría en el presupuesto que se definió inicialmente para la construcción de la nueva terminal aérea.



En reunión con la comisión Especial de la Cámara de Diputados que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, mencionó que cada año la secretaría de Hacienda ajusta el presupuesto de cada uno de los proyectos que están registrados en la carta de inversión, entre los cuales figura la obra aeroportuaria, en cuya inversión también hay recursos de la iniciativa privada.



Patiño Márquez aseguró que el futuro aeropuerto debe estar listo para el 20 de octubre del 2020 y "van en tiempo", no obstante advirtió que puede haber retrasos y no descartó que la inversión del nuevo aeropuerto supere lo presupuestado de 180 mil millones de pesos en su primera fase, ya que esto varía de acuerdo al tipo de cambio.



"Vamos en tiempo, ¿que puede haber retrasos en el futuro? puede haber retrasos, ¿que puede haber contingencias?, puede haber contingencias?, puede haber contingencia como lo hay en cualquier proyecto de infraestructura, ¿que estamos tratando de blindar para hacerlo con financiamiento y a tiempo? Sí. Un gran porcentaje de estas obras efectivamente se retrasan o se incrementa el presupuesto, no sería particular, en este caso el presupuesto sigue en línea y de acuerdo con todas la fechas hemos cumplido con todas las fechas de licitación", afirmó ante los legisladores.



El director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México dijo que el nuevo aeropuerto dará servicio a 68 millones de pasajeros y su edificación habrá creado 160 mil empleos; además, sería el segundo más grande a nivel mundial.