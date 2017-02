Segob y Relaciones Exteriores declaran rechazo al muro

Ciudad de México.- Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la SRE y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, concidieron en rechazar la construcción del muro fronterizo que ha prometido construir el presidente de los EUA, Donald Trump.



"Comienzan a aparecer opiniones de autoridades locales de la región sobre la inutilidad de una obra que me parece todos los expertos han descalificado porque no va a frenar los flujos, los hará más difíciles todavía, los va a poner en riesgo, me parece que una de las claridades de nuestro tiempo es que la migración difícilmente de va a frenar con un muro", dijo Campa Cifrián.



"Es un anuncio en el que no estamos de acuerdo, consideramos que es un gesto no amistoso y que ese muro no hace ningún bien a la relación bilateral y tampoco resuelve y problema como ustedes ya lo escucharon", añadió Ruiz Cabañas.



Campa Cifrián incluso aseguró que ese muro sólo deficultará y hará más peligrosa la tesis de miles de migrantes a nuestro país.



Por su parte, Ruiz Cabañas recordó incluso que el mismo representante del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU ha manifestado su respaldo a los migrantes que sean afectados por dicho muro.



Ambos funcionarios coincidieron en la clausura del Global Forum Safe Cities organizado por la ONU y la SRE.