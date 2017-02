Instituto Electoral aprueba segundo paquete de austeridad

Ciudad de México.- El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, un nuevo paquete de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que prevé representen ahorros por 115 millones de pesos.



En sesión ordinaria, al presentar el proyecto, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova detalló que este monto es adicional a los 591 millones de pesos que el Instituto planteó como reducción a la solicitud de gasto para 2017 a la Cámara de Diputados.



También a los 300 millones de pesos que el Legislativo recortó del presupuesto del Instituto, ademas de los mil 70 millones de pesos que el INE devolvió a la Tesorería de la Federación por la cancelación del proyecto del nuevo edificio sede.



Además se redujeron en 10 por ciento los sueldos de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada, quienes también renunciaron a la prestación de telefonía celular.



Aclaró que este paquete de medidas de austeridad no afectan las funciones sustantivas del INE como su participación en la organización de las cuatro elecciones estatales, donde se prevé votarán 20 millones ciudadanos y la preparación de los comicios federales en 2018.



Asimismo el consejero presidente del INE expuso que con esto se busca dar un mensaje de confianza y empatía a una sociedad sin cuya participación no habría certeza y confianza en las elecciones.



El segundo paquete de medidas de austeridad incluye la instrumentación y promoción del uso de la firma electrónica y medios magnéticos para el ahorro de papelería y materiales de oficina en el organismo.



Además no incremento al presupuesto para consumo de gasolina, no obstante el aumento de los costos de combustible, así como la realización de reuniones virtuales para la reducción en gastos de viáticos y transportes.



También la revisión de la cartera institucional de proyectos estratégicos del Instituto, con el propósito de identificar posibles reducciones y, en su caso, la eliminación o postergación de proyectos.



El proyecto aprobado por los consejeros establece la instrumentación de un inédito mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual se informará trimestralmente el ejercicio del presupuesto para identificar los ahorros y su destino.