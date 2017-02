Graco Ramírez asiste a reunión de gobernadores de EUA

Ciudad de México.- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez. acudió a la plenaria de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA, por sus siglas en inglés), encabezada por el demócrata del estado de Virginia, Terry McAuliffe, que se realiza en Washington D.C.



El gobernador de Morelos manifestó que la visita de trabajo en Washington es muy importante porque los gobernadores estadounidenses influirán en el Congreso y expresarán al presidente del país vecino, Donald Trump, que las acciones de agresión no pueden continuar.



Al término de la plenaria, Graco Ramírez se reunió con McAuliffe, con quien coincidió en que son inaceptables las posturas del presidente Trump, que también dañan a Estados Unidos.



Ambos acordaron realizar reuniones de gobernadores y empresarios mexicanos en Virginia y que una delegación del estado que preside McAuliffe visite México.



Durante su reunión con el gobernador republicano de Nevada, y vicepresidente adjunto de la NGA, Brian Sandoval, resaltaron el valor de la migración mexicana en Estados Unidos, y su participación en un encuentro plenario de la Conferencia.



El presidente de la Conago dijo que no se pueden perder de vista los beneficios económicos que se tienen entre Estados Unidos y México, ya que de cada 25 del país vecino, una fue creada por emprendedores mexicanos.



"Es un dato duro que hay que reconocer, empresarios mexicanos vienen también a generar empleos. Estados como Utah, Virginia, Nevada, Colorado, Texas, California e Indiana, entre otros, tienen un comercio importante con México y la realidad bilateral no puede desconocerse", mencionó.



Graco Ramírez destacó que "la mayoría de los gobernadores de Estados Unidos privilegian la actividad económica, saben que la política de rompimiento con México en el ámbito comercial y de la persecución de los migrantes que plantea el presidente Donald Trump no es la más conveniente".



Puntualizó que la política migratoria es un fenómeno de la realidad económica y social. "Estamos aprendiendo actuar en una diplomacia a nombre de los gobernadores mexicanos con los de Estados Unidos para encontrar acuerdos", dijo



El titular de la Conago aseguró que es posible derrotar las políticas proteccionistas y la persecución de migrantes, con unidad en México y en la busca de aliados en Estados Unidos.



"Vamos a ganar esta batalla por los mexicanos y la defensa de los migrantes que no es negociable, porque tienen derechos humanos y han generado riqueza económica", expuso.



Al finalizar los trabajos del primer día de la plenaria los gobernadores estadunidenses abordaron temas de política interna más acuciantes, incluyendo la reforma del programa de salud, la lucha contra la epidemia de opiáceos, la seguridad cibernética y la educación infantil.



El presidente de Conago, Graco Ramírez, sostendrá reuniones bilaterales con el gobernador demócrata de Colorado, John Hickenlooper, y el gobernador republicano de Utah, Gary Herbert.



Este domingo, el gobernador de Morelos, se reunirá con el mandatario de Wisconsin, Scott Walker; la gobernadora republicana Susana Martínez de Nuevo México, y el gobernador republicano Doug Ducey, de Arizona.



Además sostendrá una plática con "dreamers" en el Global Ties, y para el lunes 27, dictará una ponencia "El rol de los gobiernos subnacionales en la relación México-Estados Unidos", con estudiantes de la Universidad George Washington.



Los trabajos de la plenaria de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos culminarán el próximo lunes.