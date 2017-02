Osorio Chong urge a legislar sobre seguridad interior

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que más allá de cálculos político-electorales se debe legislar en materia de seguridad interior, un tema pendiente desde hace una década.



"Creemos que es tiempo ya de poder legislar, más allá de tiempos electorales, de cálculos políticos”, dijo el funcionario de cara a la reunión que sostendrá el miércoles próximo con los diputados federales, en la que se abordará el tema de la Ley de Seguridad Interior.



Entrevistado al término de la presentación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica del INE 2017-2013, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que en el encuentro con los legisladores “fijaremos nuevamente nuestra postura, de la necesidad de dotar con las facultades legales", la actuación del Ejército Mexicano.



Aclaró que en ningún momento se ha pensado que las fuerzas armadas puedan suplir la actuación y la responsabilidad de las propias autoridades locales, ni “ de ninguna manera se está pensando que estén de manera permanente”.



Por ello, aseveró que en la ley debe definirse su actuación "para quitar nubarrones" respecto a que "queremos ya dejar de manera permanente al Ejército en las calles en actuación o en suplencia" de las autoridades locales o municipales.



El responsable de la política interna del país precisó que "si es el Mando Mixto como lo dispuso el Senado, si es la Policía Estatal Única como lo está proponiendo el gobierno federal, o si es dejar la autoridad a nivel municipal, me refiero al mando de seguridad, no tenemos ningún problema”.



“Lo que hay que hacer es ya legislar, no puede pasarse, seguirse postergando por más de 10 años, o lo que refiere a esta administración desde que fue presentada hace ya dos años y medio, un tema tan fundamental para todos los mexicanos, que es el tema de la seguridad”, remarcó.