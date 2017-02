Mancera se compromete a esclarecer crimen en La Raza

Ciudad de México.- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa hizo un compromiso con los médicos para esclarecer el lamentable fallecimiento del galeno Carlos Cruz Salinas, sucedido hace unos días en La Raza.

“He dado instrucciones precisas para que se esclarezca este asunto. No vamos a descansar hasta dar con los responsables, haya sido cual haya sido el móvil. Está avanzada la investigación. Hasta ahí la dejo. Me comprometo a que la Procuraduría nos dará este resultado en breve. No habrá impunidad”, sostuvo.

Al presidir la Ceremonia de Graduación 2017 de más de 200 especialistas médicos, dijo que "la capital está trabajando en la consulta médica a distancia o la teleconsulta para nuestros hermanos migrantes, quienes están en Estados Unidos".

Añadió que "hoy tendremos una reunión con los gobernadores de Conago para que unamos esfuerzos con las casas que tenemos allá para ayudar a migrantes.

Todos los estados, o casi todos, tenemos casa en el país el norte -la CDMX en Los Angeles y Chicago-, pero están desarticulados".

"Los migrantes no saben con quién o a dónde acudir. Hoy buscaremos cerrar filas en la Conago para que hagamos una sola red de información y ahí ustedes los médicos tienen una tarea importante”, afirmó.