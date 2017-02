Descarta Barbosa renunciar a la coordinación del PRD en el Senado

Ciudad de México.- Luis Miguel Barbosa Huerta descartó que vaya a renunciar a su cargo como coordinador del PRD en el Senado, luego de que la víspera anunció que apoyará a Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral presidencial de 2018.

Indicó: "Miguel Barbosa será coordinador en tanto los senadores que forman el grupo parlamentario lo apoyen; o en tanto, no se litigue, en todo caso, una decisión de los órganos de dirección del partido".

"Cuando dicen que me voy a quedar coordinando solo, pregúntense ustedes esa pregunta. Respondan ustedes. Yo tengo un apoyo generalizado del grupo. De todos, a excepción de alguien”, comentó.

Barbosa Huerta dijo que solo renunciará de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en caso de que este instituto político apoye al PAN o cualquier candidato de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Añadió que (si) "el PRD no respalda a López Obrador y respalda al PAN, en ese momento yo me voy del PRD, así de sencillo. Cuando el PRD apoyara al PAN, hiciera una coalición con el PAN, yo me iría del PRD. Yo no estaría en un partido que fuera parte de la estrategia del PAN”.