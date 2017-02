Embargo de SAT no influye en desafuero de extesorero de Duarte

Ciudad de México.- La orden del Servicio de Administración Tributaria de embargar los bienes del diputado del PRI, Antonio Tarek, no influye ni inclina la balanza en torno al proceso de desafuero que se le sigue al legislador en la Cámara de Diputados, afirmó Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora, encargada de terminar si procede o no el retiro de la inmunidad, como lo solicitó la fiscalía de Veracruz.



Dijo que son procesos distintos.



"No tiene ninguna repercusión dentro del procedimiento de desafuero, son cosas totalmente diferentes. No tiene absolutamente ninguna vinculación para el tema del desafuero", enfatizó Ramírez Nieto.



El presidente de la Sección Instructora informó que el proceso de análisis de la solicitud de procedencia sigue su curso.



Indicó que, de acuerdo a los tiempos, a más tardar el 4 de abril habrá un dictamen en torno a la petición de desafuero solicitada por la fiscalía de Veracruz en contra del diputado priista Antonio Tarek, acusado por presunto peculado durante su gestión como tesorero en el gobierno de Javier Duarte.



"A finales del mes de marzo concluye todo; tanto el periodo probatorio como el periodo sucesivo de los 6 días y el otro de 6 días para el alegato y la primera semana de abril habrá un dictamen, una resolución".



Hasta ahora tanto la fiscalía de Veracruz como el Diputado Tarek, presentaron a la sección instructora las pruebas respectivas.



Se conoció que el pasado 7 de febrero el SAT expidió dos actas de requerimiento de pago y dos actas de embargo contra Antonio Tarek Abdala Saad, debido a que no ha cubierto multas que le impuso la Auditoría Superior de la Federación el pasado 10 de noviembre y que suman 19.7 millones de pesos.