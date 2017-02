Diputados alistan aprobación de minuta de mando mixto, sin cambios

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Ramos Hernández, promueve que la minuta del Senado sobre mando mixto policial estatal sea aprobada tal y como la mandó el Senado de la República.



Perfilan que el dictamen que reforma la Constitución en materia de seguridad se apruebe en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.



Las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirán en los próximos días para comenzar el análisis y avanzar en un dictamen que avalaría la minuta aprobada por los senadores.



El presidente de la Comisión de Seguridad, el panista Jorge Ramos, recordó que la propuesta enviada por el Senado prevé instaurar el Mando Mixto en los estados y municipios que no tengan policías con condiciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar a las corporaciones policiacas donde los uniformados estén capacitados para ello.



“De la reforma ideal, tenemos la reforma posible, un excelente documento de reforma y no podemos estar secuestrando -como hasta ahora-una minuta solo porque algunos aspectos de algún partido político no están reflejados…En comisiones el reto es de que en este mes ya estemos en condiciones, en el mes de marzo, ya estemos en condiciones de emitir un dictamen y subirlo al pleno”, manifestó Jorge Ramos.