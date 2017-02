Peña Nieto llama a reconocer avances para seguir creciendo como nación

Monterrey, Nuevo León.- El presidente Enrique Peña Nieto subrayó hoy que si no se aprecian los avances que hemos tenido, "difícilmente estaremos en aptitud de seguir construyendo esta gran nación".



Durante la LXXIII Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), dijo que se debe dar justa dimensión "a lo que entre todos hemos logrado como nación, no al aporte de un gobierno, no a la decisión de un presidente, sino a la aportación de todos los actores de esta gran sociedad".



"Es lo que hemos logrado entre todos, es lo que debemos cuidar entre todos porque así como lo hemos alcanzado y hoy lo hemos consolidado, este puede ser también un escenario efímero si no lo cuidamos y no velamos por él", indicó.



Al hacer un recuento de las acciones a cuatro años de su gobierno, el mandatario llamó a no hacer esfuerzos aislados, sino de ir juntos en un mismo frente para velar siempre por los intereses nacionales.



Dijo que la historia de otros países debe ser lección que debe servirnos de referente para atender lo que queremos para nuestra nación.



Ante empresarios de todo el país y acompañado por integrantes de su gabinete, afirmó que "tenemos hacia adelante un horizonte que si bien unos advierten como adverso, debemos mirarlo como un escenario de gran oportunidad".



La sociedad mexicana y los emprendedores deben advertir un espacio de gran oportunidad, y más si nos acompañamos en este proceso de búsqueda de acuerdo y de negociación, enfatizó.



Esto implica a veces tomar decisiones difíciles y a veces, no siempre entendidas y en ocasiones hasta impopulares, como ocurrió con el ajuste para liberalizar el precio de las gasolinas, expuso el jefe del Ejecutivo federal.



Subrayó que una de las prioridades de su administración ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, y que "no puede quedar duda de que priorizaremos siempre la estabilidad económica sobre cualquier interés político de corto plazo".



En ese contexto, el jefe del Ejecutivo federal aseveró que en un país democrático "cabe la crítica que siempre será bienvenida, cabe la oposición, caben las expresiones de aquellos que son detractores de la posición de un gobierno, pero eso sólo ocurre en un país democrático. Cuando perdemos esa condición nada de eso ocurre".



Agradeció la participación y el involucramiento de los empresarios en la etapa de consultas con miras a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la par de las que realiza el gobierno de Estados Unidos.



Dijo que a partir de junio, "podamos sentarnos a la mesa, hacer una revisión y una negociación integral de todos los aspectos que involucran la relación con los países de Norteamérica y particularmente con Estados Unidos, no sólo en lo comercial, también en lo migratorio y también en el ámbito de la seguridad para toda la región".



​Será una negociación compleja que llevará su tiempo. Buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible; y por el otro, eficacia para lograr acuerdos que beneficien el interés de México, recalcó Peña Nieto.



"Negociaremos con base en nuestras fortalezas, con el respaldo de los Poderes de la Unión y con el acompañamiento de los sectores productivos. Ya hemos dado los primeros pasos que requiere toda negociación, conocer a nuestra comparte", sostuvo.