Reclaman a Campa falta de cidras claras en relación a trata de personas

Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió este martes con senadores de la comisión contra la Trata de Personas.



Ahí, los legisladores encararon al funcionario y le reclamaron que no existen cifras claras y contundentes en relación a la trata de personas un tema y que se trabaja de manera deficiente en este tema muy sensible para la sociedad.



Roberto Campa reconoció que la ley en la materia es perfectible y que aún falta mucho por hacer en el combate a este problema en todo el país.



"Se habla de 70 mil niños que son víctimas de trata de personas, se habla incluso de comunidades enteras que se dedican a la trata de personas, en el caso concreto de Tlaxcala. Sin embargo, no tenemos un sistema e información que nos pueda dar con precisión, si las cifras que estamos manejando son las correctas o si hay evidentemente algunas otras cifras o algún sistema que nos permita medir cuantas victimas de trata son parte de lo que nos reocupa es justamente los resultados que nosotros vemos en e número de víctimas que no coinciden con estas cifras que se han venido señalando de manera pública permanente", señaló Adriana Dávila, senadora panista.



"Estamos convencidos de que toda ley es perfectible, pero estamos convencidos de que particularmente esta Ley merece una revisión y merece hacer un esfuerzo para mejorarla nos preocupa al igual que le preocupa al Senado y al legislativo los resultados finales de la aplicación de la Ley…ligar… me parece que la pregunta que tenemos que hacernos todos es si hemos sido capaces de revertir el fenómeno, la situación que tenemos en el país en materia de trata y creo que siendo honestos tenemos que reconocer que estamos muy lejos de la situación que quisiéramos", apuntó Roberto Campa.