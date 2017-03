Crímenes en Veracruz no doblegarán a gobierno federal: Osorio

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el asesinato de 11 personas en Veracruz es una respuesta "dura" de la delincuencia organizada al operativo especial de segruidad que se puso en marcha este martes en la zona montañosa veracruzana.



En conferencia de prensa, luego de reunirse con diputados federales en San Lázaro, advirtió que esos hechos no doblegara al gobierno Federal para seguir apoyando a los estados y municipios que requieran garantizar la seguridad de los ciudadanos.



"Por supuesto que donde nos presentamos vamos con todo el apoyo federal, casi siempre hay una respuesta no adecuada, dura, a veces de la delincuencia como es el caso de hoy y esto no va a doblegar el esfuerzo federal, el apoyo a los estados y, por supuesto, combatir al crimen organizado, combatir a los delincuentes y regresarle la paz a los ciudadanos", sentenció el titular de la Segob.



Osorio Chong señaló que el despliegue de fuerzas federales en Veracruz responde a una petición hecha por el gobernador Miguel Ángel Yunes ante una situación compleja y difícil que vive el estado.