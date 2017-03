Renuncia Max Correa al PRD

Ciudad de México.- En Toluca, Estado de México, el precandidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Max Correa, renunció al Sol Azteca y anunció que buscará un acuerdo con Morena a fin de mudarse a ese partido junto con más 50 organizaciones sociales, campesinas y defensoras de los Derechos Humanos.

Max Correa dijo que busca a Delfina Gómez, precandidata de Morena a la gubernatura mexiquense. “A la maestra Delfina platicamos como a los términos de Max Correa y Delfina que respaldan a este proyecto podemos ponernos de acuerdo para formular un programa de gobierno por un gobierno que te sirva y sumar fuerzas”.

Max Correa argumentó que no hubo piso parejo en el proceso para elegir al candidato a la gubernatura del Estado de México.

"No hemos tenido equidad en la contienda, no hemos tenido un piso parejo, no he o tenido la imparcialidad que la dirigencia estatal y nacional debe tener en este proceso interno”, dijo.