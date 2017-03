Barbosa convoca a Barrales a dialogar sobre apoyo a AMLO

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, aclaró que no se retractará de su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, pero convocó a la presidenta del sol azteca, Alejandra Barrales, a dialogar sobre el tema.



También agradeció la respuesta que le dio López Obrador por su respaldo, pero dijo que no era necesario porque no busca ninguna candidatura.



"La declaración que dijo ayer sin decir mi nombre lo agradezco como un asunto de cortesía política, para mí era importante, pero no era necesario, en la decisión que tomé y en mi ruta no era necesario, repito, yo no estoy tomando esta posición en favor de López Obrador por un cargo o por una candidatura, lo van a ver", dijo Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los Senadores del PRD.



"No estoy diciendo que me voy a retractar de mi declaración de apoyar a López Obrador en el 2018, no me estoy retractando de mi declaración y posición de volverme promotor dentro del PRD de un debate que tenga que resolver sobre con quién y el papel que debe jugar el PRD rumbo a 2018 no, pero sí reconozco el no incorporar ese punto de manera expresa que puede ser contenido en asuntos generales, lo sé, pero debo saludar esa parte como un gesto político y por eso le expreso a Alejandra Barrales mi voluntad de poder dialogar de cualquier tema relacionado con esta coyuntura y con cualquier otro tema del partido", abundó.