Diputados citarán a gobernadores por Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados impulsará reuniones con gobernadores y alcaldes del país para que den su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior y la nueva figura de Mando Policial, que se analizan comisiones de San Lázaro.



El coordinador de los diputados del PRI, Cesar Camacho, explicó que de lo que se trata es de buscar acercar acuerdos en materia de seguridad a fin de dictaminar las dos normas en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.



Señaló que no se trata de llamar a reunión a todos los gobernadores ni presidentes municipales sino principalmente a quienes han puesto en marcha esquemas de seguridad distintos para combatir el crimen organizado.



"Vamos a invitar por bloques a los gobernadores de distinto signo partidario y con experiencias dispares. Es decir, aquellos sitios en donde ha habido mayor éxito o han enfrentado dificultades con el despliegue de las facultades de policía, de seguridad pública y también que nos compartan su experiencia al contar con el auxilio de las fuerzas armadas. Vamos a invitar también a los municipios. La idea es no dejar de intercambiar impresiones, de discutir, de lograr acercamientos en los puntos de vista y estar en condiciones de dictaminar en este periodo”, dijo Camacho.



Los encuentros con los gobernadores y presidentes municipales son un acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



Las fechas aun no se definen.



La iniciativa de Ley de Seguridad Interior está bajo el análisis de la Comisión de Gobernación y la minuta de Mando Mixto en las comisiones de Seguridad y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados