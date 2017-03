Panistas presentan iniciativa para acabar con los moches

Ciudad de México.- Senadores del PAN presentaron una iniciativa que pretende disminuir de manera considerable los recursos que se otorga a los diputados federales del ramo de provisiones salariales y económicas, conocida como ramo 23 o los llamados moches.



"Entonces, en ese ramo es de donde los diputados, en las negociaciones presupuestales, pues meten para sus chuchulucos, meten para sus cosas, y generalmente esta partida la Secretaría de Hacienda la manda en ceros y es en la Cámara de Diputados donde la empiezan a inflar y donde salen las partidas para cada uno de los diputados para poder hacer sus gestiones y donde es un foco de corrupción que claramente está señalado y así es percibido", dijo Ernesto Cordero, senador panista.



"Simplemente para agregar que si se aprueba esta modificación legal, el Fondo de previsiones pasaría de 130 mil millones de pesos a 5 mil, con lo cual generaríamos un excedente de 125 mil millones de pesos, que pueden invertirse en otros rubros estratégicos para el desarrollo nacional y que muchos de esos recursos terminan en obras que no generan rentabilidad social; en puentes que no unen carreteras; en obras que no generan un beneficio social; o en inversiones, gasto, que no termina por resolver los problemas de nuestra sociedad", apuntó Roberto Gil Zuarth, senador del PAN.



Explicaron el porqué la iniciativa no contempla la eliminación total de la partida en ese rubro.



"¿Por qué permitir esos 5 mil y no eliminar completamente? Bueno, vamos a pensar que exista alguna urgencia nacional que no estuvo considerada cuando se elaboró el presupuesto en agosto: esto te da cierto margen para que legalmente se puedan establecer. Pero le estamos metiendo yo creo que controles y candados muy estrictos, que es la supervisión, la auditoría en tiempo real, de estos recursos", añadió Ernesto Cordero.



La iniciativa también la suscribió el senador del Partido Verde Ecologista, Luis Armanado Melgar.