Prisión de 3 años por discriminación de religión o discapacidad

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó incluir como delito federal la discriminación por religión y discapacidad.



Con 366 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones los diputados modificaron el artículo 149 Ter, del Código Penal Federal.



Se sancionará hasta con 3 años de cárcel a quien atente contra la dignidad humana, niegue o restrinja libertades y derechos de las personas por su condición de religiosidad o situación de invalidez y estas no puedan acceder a servicios o prestación laboral, de salud o educativa, entre otras.



"Ahora con esta modificación que establece no sólo una pena corporal, sino también una sanción, respecto a los días que tendrán que estar trabajando de 150 a 300 a favor de la comunidad, a todos aquellos que estén incurriendo en este tipo de falta", señaló el diputado del PAN, José Hernán Cortez.



En caso de que sea un servidor público el que niegue o retarde un trámite o servicio la pena de prisión subirá hasta 4 años y medio y será destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos. La misma pena se impondrá a los patrones que incurran en discriminación religiosa o por discapacidad.



De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, la intolerancia religiosa más violenta se presentan fundamentalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.



"Hoy en nuestro país hay miles de mexicanos que por decirse de otra religión son perseguidos públicamente, sobran los ejemplos, tristes, gente mutilada, gente asesinada. Había llegado el momento de acabar con la discriminación que se sufría desde el Código Penal", planteó en tribuna el diputado de Encuentro Social, Hugo Erick Flores, impulsor de la reforma.



La reforma aprobada por los diputados actualiza el catalogo de delitos del Código Penal Federal y armoniza el derecho de no discriminación con el artículo primero de la Constitución.



El dictamen se turnó al senado para su validación.