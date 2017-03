Cámara de Diputados, imposibilitada para investigar a Pemex

Ciudad de México.- El diputado del PRI, Pablo Basañez García, integrante de la comisión que investiga las Operaciones y Contratos entre entes Privados y el Gobierno Federal, aseguro que la Cámara de Diputados no puede investigar los contratos realizados por Pemex como empresa productiva del Estado, ya que el artículo 93 de la Constitución no le otorga esa facultad a las cámaras del Congreso.



Agregó que los legisladores sólo pueden investigar los contratos que Petróleos Mexicanos celebró con particulares, cuando era paraestatal, y no después de que cambio su naturaleza jurídica, lo cual ocurrió en julio de 2014.



Esto lo señaló el priista luego de que este jueves la Comisión de Investigación del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares, llevó a cabo una reunión de trabajo donde las bancadas del PAN y Morena solicitaron investigar presuntas irregularidades en Pemex y se acordó que el jurídico de la Cámara de Diputados determine si se puede o no investigar las contrataciones de Pemex celebrado como empresa productiva con particulares.



El diputado Basañez García señaló que el PRI no pretende tapar ninguna presunta irregularidad cometida en Pemex por lo que manifestó su apoyo para abrir una investigación a fondo apegada a la ley.



"2013 para atrás es lo que, de acuerdo con la modificación a la naturaleza jurídica de Pemex, es lo que nos permitiría investigar, 2013 para adelante tendría que ser otro mecanismo propio de la empres productiva del estado. Durante marzo tendremos reuniones con la auditoria superior de la federación y derivado de estos estableceremos como parte de la siguiente reunión los sujetos que estarán dentro de la investigación de la comisión, sea Pemex o alguna otra dependencia, lo que hoy dejamos claro es que Pemex no esta excluido en esta acotación legal que hemos señalado”, dijo el legislador del PRI.