Gobierno de CDMX debe absorber aumento de Metrobús: Morena

Ciudad de México.-El diputado de Morena, Vidal Llerenas, llamó al Gobierno de la Ciudad de México a no incrementar la tarifa del Metrobús para no afectar la economía de las familias, además de que las finanzas de la capital tienen recursos excedentes que pueden ser destinados para la operación del transporte público y evitar el aumento.



Dijo que si el argumento es el alza de las gasolinas, el Gobierno está en condiciones de aplicar un subsidio pues, según el último informe trimestral de Finanzas Públicas del gobierno capitalino, “la ciudad registra un superávit total de 30 mil 177 millones de pesos, además, sus ingresos fueron superiores en 39 mil 945 millones de pesos y en el tema de gasto se presenta un subejercicio de 41 mil 175 millones respecto al presupuesto, ya dando de alta los ingresos excedentes”.



Vidal cuestionó que el gobierno de la capital haya registrado en los últimos cuatro años superávits de más de 30 mil millones de pesos y hoy pretenda incrementar dos pesos la tarifa del Metrobús, lo que resulta injustificado y representa un impacto importante para quienes tienen que tomar dos veces al día ese medio de transporte.



“Año con año tiene ese tipo de superávit, entonces, no hay razón para que se tome una decisión como la de incrementar en estos momento el precio del Metrobús, yo creo que perfectamente pudieran esperar unos meses, digamos, como un tema de apoyo a la economía familiar y a lo mejor el año que entra o en otro momento hacerlo”, sostuvo el legislador de Morena.