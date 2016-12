Estados Unidos le dice no a la homeopatía

Washington, EUA.- La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos denunció que la mayoría de los productos homeopáticos no están basados en métodos científicos y no son aceptadas por los expertos médicos.



Con ello, de ahora en adelante los preparados homeopáticos tendrán que informar a sus consumidores con una advertencia ‘no hay evidencias de que el producto funcione y que las indicaciones se basan en teorías del homeopatía del siglo XVIII que no son aceptadas por los expertos médicos actuales.



En Estados Unidos, la homeopatía genera ventas anuales por mil 200 millones de dólares.



La agencia estadounidense informó que la homeopatía se basa en muy pequeñas dosis diluidas en agua, de sustancias similares a los que la enfermedad se pretende curar.



Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés, también revisa su política sobre los productos homeopáticos. Desde 1988 las sustancias homeopáticas se fabrican y distribuyen sin el examen de la FDA.