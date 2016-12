Alrededor de 1.5 millones de mexicanos padecen hepatitis C

Cruz Roja no bajará la guardia...

Ciudad de México.- En México, entre 700 mil y 1.5 millones de personas padecen hepatitis C.



La hepatitis C se contrae por contacto con sangre de un paciente infectado y pueden pasar de 20 a 40 años sin presentar sintomatología.



La hepatitis C puede provocar fibrosis, cirrosis y hasta cáncer de hígado.



En enero próximo una clínica abrirá sus puertas para atender a la población mexicana pues es una enfermedad que tiene cura con medicamentos orales.