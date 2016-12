Detectan siete casos de sarampión en Los Ángeles

Los Ángeles, EUA.- Al menos siete casos de sarampión fueron detectados y están bajo observación médica, reportaron autoridades de Salud Pública en el condado de Los Ángeles.



"El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se extiende de persona a persona a través de la tos o el estornudo”, explicó el doctor Jeffrey Gunzenhauser, funcionario del Departamento de Salud en el condado de Los Ángeles.



El sarampión, es una enfermedad contagiosa y viral que en casos raros puede conducir a daño cerebral o muerte, señalaron las autoridades. Gunzenhauser recomendó que las personas que no estén inmunizadas contra el sarampión reciban la vacuna y que las personas que no estén seguras de que estén vacunadas, consulten con sus médicos.



La mayoría de las personas que no han recibido la inyección o nunca han tenido sarampión lo recibirán si entran en contacto con el virus, advirtieron las autoridades.



“Para proteger la salud individual y prevenir la propagación del sarampión a otros, instamos a los residentes que no están inmunizados a obtener la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) tan pronto como sea posible.



Aunque cualquiera puede contraer el sarampión, es particularmente peligroso para los niños pequeños, alertaron.



Uno de cada 10 niños infectados tiene infecciones de oído, que pueden dar lugar a una pérdida permanente de la audición, de acuerdo con los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades.



En uno de cada mil niños que contraen sarampión, su cerebro se hincha, lo que puede dejarlos con una discapacidad intelectual.



Uno o dos de cada mil niños infectados morirán por esta enfermedad según las autoridades.



Los funcionarios advirtieron que la propagación de la enfermedad es particularmente difícil de prevenir porque una persona infectada puede darla a otra persona antes de que comiencen a mostrar síntomas, y puede tomar tres semanas.



Las primeras son una secreción nasal, tos y fiebre alta. Esto es seguido por una erupción que comienza en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo.



Los funcionarios dijeron que las personas que piensan que podrían estar infectadas deben llamar a su médico antes de ir a la oficina para que la clínica pueda tomar medidas preventivas.



La última vez que se reportó un brote de sarampión en el sur de California fue durante un contagio que comenzó en el parque de Disneylandia en diciembre del 2014.



Al final, 131 casos de sarampión fueron reportados al departamento de salud en California. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 16 casos adicionales en cinco estados.