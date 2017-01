La sal, indispensable para el funcionamiento del cuerpo

Guadalajara, Jalisco.- La sal (cloruro de sodio) es rica en minerales, como potasio o magnesio, indispensables para nuestro funcionamiento, afirmó la empresaria Beatriz Attolini.“Hay sales que vienen de mar y sales que vienen de minas. Es un mineral”, recalcó.



Además, añadió que la sal de mesa está procesada aunque venga de mar; en su proceso pierde yodo y magnesio, y se le agrega aluminio y azúcar para poder conservar su color, pues se blanquea.



Indicó que es económica y sirve para resaltar el sabor de los alimentos y como conservador, “de ahí que la saboreemos en distintos insumos de la industria alimenticia, por ejemplo, en las botanas", explicó.



Attolini destacó que la sal de mesa sí ayuda a digerir las grasas, aunque no brinda un beneficio adicional, incluso consumirla en exceso provoca que eliminemos calcio y que en algún momento retengamos líquidos.



“De ahí que se hayan tomado medidas como el retiro de saleros en las mesas de los restaurantes, para prevenir la hipertensión arterial. El procesamiento de esta sal es algo que comenzó en el siglo XX”, refirió.



Para Beatriz Attolini, la sal de mar o sal marina es la ideal para nuestro consumo; sin embargo, comercializarla es ilegal.



“Pues aunque la sal en México es mucho más saludable que en muchos lugares del mundo porque se obtiene por evaporación, en nuestro país, la Norma 040 de la Secretaría de Salud (SSA) dicta que no se puede comercializar si no lleva flúor o yodo añadido con el fin de evitar el bocio”, resaltó.



Comentó que al día se deben consumir cinco gramos de sal y recordó la existencia de los minerales que encontramos en las verduras verdes, lo que catalogó de vegetales salados.